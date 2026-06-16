Человек упал на рельсы в метро Москвы

16 июня 2026, 16:47

Фото: iStock/spacedrone808

Человек оказался на путях на одной из станций метро в Москве. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента транспорта в своем телеграм-канале.





Инцидент произошел на Некрасовской линии. Из-за происшествия интервалы между поездами были временно увеличены. Сейчас движение восстанавливают и вводят в график. Другие подробности уточняются.

«На Некрасовской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — говорится в сообщении.