Житель Швеции продал жену 120 мужчинам и пошел в тюрьму
Шведский суд вынес приговор 60-летнему мужчине из Онгерманланда, признав его виновным в систематической эксплуатации супруги. Злоумышленник принуждал жену к оказанию интимных услуг на протяжении трех лет — с 2022 по 2025 год, сообщает телеканал SVT.
За это время жертва была вынужденной вступить в контакт как минимум со 120 клиентами. Судебная инстанция назначила наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и пять месяцев. Кроме того, осужденный обязан выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч шведских крон (эквивалент примерно 21 тысячи долларов США).
Сам фигурант дела категорически отверг выдвинутые обвинения, настаивая на том, что его супруга занималась проституцией добровольно. Однако следствие собрало достаточную доказательную базу, подтверждающую факты принуждения.
Ранее во Франции банкир несколько лет продавал жену коллегам для сексуальных утех. Подробности в нашем материале.
Читайте также: