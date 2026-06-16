Житель Швеции продал жену 120 мужчинам и пошел в тюрьму

16 июня 2026, 16:54

Сутенер продал жену 120 мужчинам и получил 4,5 года тюрьмы в Швеции

Фото: istockphoto/Serhii Ivashchuk

Шведский суд вынес приговор 60-летнему мужчине из Онгерманланда, признав его виновным в систематической эксплуатации супруги. Злоумышленник принуждал жену к оказанию интимных услуг на протяжении трех лет — с 2022 по 2025 год, сообщает телеканал SVT.