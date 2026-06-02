Посетители кафе в Пятигорске жаловались на антисанитарию до массового отравления
В кафе Пятигорска, где произошла вспышка острой кишечной инфекции, еще до инцидента посетители сообщали о серьезных нарушениях санитарных норм. Об этом они рассказали в беседе с ТАСС.
Один из бывших клиентов заведения, работающий неподалеку, признался, что перестал ходить в кафе после того, как увидел тараканов возле санузла. Другая местная жительница рассказала, что однажды ей принесли блюда в посуде с остатками пищи от предыдущих порций. По ее словам, в целом кафе выглядело «уставшим» и грязным, из‑за чего она решила больше туда не ходить. Еще один посетитель заметил таракана прямо в зале и сразу пожаловался персоналу.
30 мая глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил о вспышке острой кишечной инфекции среди посетителей кафе. Сначала в больницу попали девять человек, позже число госпитализированных выросло до 50. По данным Роспотребнадзора, у пациентов выявили маркеры сальмонеллы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
