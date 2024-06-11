Во Франции горит Версаль

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Пожар произошёл на крыше Версальского дворца, при этом всех посетителей эвакуировали. Об этом сообщило агентство Reuters.
Издание утверждает, что пожарные оперативно прибыли на место и взяли огонь под контроль. Уточняется, что пожар возник на кровле дворца. Там ведутся строительные работы.
Предположительно, причиной стало срабатывание пожарной сигнализации.
В пресс-службе комплекса уточнили, что пожар начался в Мраморном дворе,там располагается королевская резиденция. По предварительным данным, никто из посетителей не пострадал. Экспонаты также уцелели.
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Предположительно, причиной стало срабатывание пожарной сигнализации.
В пресс-службе комплекса уточнили, что пожар начался в Мраморном дворе,там располагается королевская резиденция. По предварительным данным, никто из посетителей не пострадал. Экспонаты также уцелели.
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Элина Позднякова