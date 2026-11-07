Во Франции ищут след ложных минирований самолетов

07 ноября 2026, 21:29

В Париже изучают версию угроз подрыва самолетов с «иностранными державами»

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Прокуратура Парижа расследует возможную причастность иностранных государств к серии ложных сообщений о минировании самолетов. Об этом сообщает Le Soir со ссылкой на заявление ведомства.





Уголовное дело открыли после серии анонимных угроз о бомбах на воздушных судах, пролетавших над территорией Франции. Следователи устанавливают авторов электронных писем и проверяют их возможные связи с «иностранными державами».





«Расследование продолжается, чтобы определить источник этих сигналов, затронувших всю Европу», — приводит La Croix слова службы премьер-министра.