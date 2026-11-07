Во Франции ищут след ложных минирований самолетов
В Париже изучают версию угроз подрыва самолетов с «иностранными державами»
Прокуратура Парижа расследует возможную причастность иностранных государств к серии ложных сообщений о минировании самолетов. Об этом сообщает Le Soir со ссылкой на заявление ведомства.
Уголовное дело открыли после серии анонимных угроз о бомбах на воздушных судах, пролетавших над территорией Франции. Следователи устанавливают авторов электронных писем и проверяют их возможные связи с «иностранными державами».
«Расследование продолжается, чтобы определить источник этих сигналов, затронувших всю Европу», — приводит La Croix слова службы премьер-министра.В четверг самолет авиакомпании Aer Lingus совершил незапланированную посадку в Эвре после сообщения о бомбе. В пятницу, по данным канцелярии премьер-министра Себастьена Лекорню, поступили еще четыре сигнала о самолетах над территорией Франции: саперы провели проверки, три лайнера приземлились в Орле, четвертый — в Бордо, все без происшествий.
С начала недели десятки коммерческих рейсов в Европе получали сообщения о минировании. Самолеты меняли курс, их сопровождали истребители, пассажиров эвакуировали, суда досматривали, однако бомб ни разу не нашли.