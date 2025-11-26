Полиция Киева сообщила о минировании ряда административных зданий в столице
Полиция Киева сообщает о минировании нескольких административных зданий, включая суд, где рассматривают дело детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслана Магомедрасулова. Об этом пишут украинские СМИ.
Он участвовал в наблюдении за окружением Владимира Зеленского. Здание суда стало центром внимания после ареста мужчины в июле 2025 года. Власти Украины тогда пытались ограничить полномочия антикоррупционного ведомства.
Ситуация вызывает обеспокоенность среди граждан и экспертов. Полиция проводит проверки и призывает людей сохранять спокойствие.
Ранее Светлана Лобода заявила, что продолжает исполнять песни на русском языке, так как всю жизнь говорит на нем, и это для нее естественно.
Читайте также: