«Я вышла в ужасе»: ведущую «Модного приговора» Лилию Рах ограбили во Франции

05 июля 2025, 09:23

Ведущую «Модного приговора» Лилию Рах ограбили во Франции

Лилия Рах (Фото: Инстаграм* @liliyarakh)

Лилия Рах в личном блоге рассказала, что в парижском отеле Vernet у нее украли все украшения, которые она взяла с собой.





По словам стилистки, она давно останавливается в этом отеле, но после сообщения персоналу о произошедшем сотрудники «даже не шевельнулись». Прибывший позднее менеджер предложил поехать в полицейский участок и написать заявление, что ведущая и сделала.





«Ни персонал отеля, ни полиция Парижа ничего не предпринимают, только обещают. Случилось все в пятницу, сказали ждать до понедельника. Ну как так? Я даже не знаю, как к этому относиться. Очень неприятная ситуация», — написала Рах.