Le Monde: В Париже похитили владельца узбекского банка Anorbank Олимова

03 июля 2025, 22:51

Фото: медиасток.рф

Владельца узбекского банка Anorbank Кахрамонжона Олимова похитили в Париже и держали в плену практически два дня. Об этом в четверг, 3 июля, сообщает французская газета Le Monde.





Уточняется, что происшествие случилось 23 июня, предпринимателя отпустили после получения выкупа 25 июня. По информации СМИ, мужчине угрожали убийством и избивали, медики обнаружили у него множественные ушибы и синяки.



