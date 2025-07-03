Le Monde: В Париже похитили владельца узбекского банка Anorbank Олимова

Фото: медиасток.рф

Владельца узбекского банка Anorbank Кахрамонжона Олимова похитили в Париже и держали в плену практически два дня. Об этом в четверг, 3 июля, сообщает французская газета Le Monde.



Уточняется, что происшествие случилось 23 июня, предпринимателя отпустили после получения выкупа 25 июня. По информации СМИ, мужчине угрожали убийством и избивали, медики обнаружили у него множественные ушибы и синяки.

«Для него это было не очень приятно, но, по крайней мере, это закончилось», — прокомментировал личный секретарь Олимова.


Anorbank заявил в соцсетях, что произошедшее никак не отразилось на его работе.

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Никита Кротов

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