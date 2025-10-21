Китаянку обвинили в краже золота на €1,5 млн из музея во Франции

21 октября 2025, 14:48

AFP: китаянку арестовали по делу о краже в парижском музее естественной истории

Гражданку Китая арестовали по делу о краже золота из Национального музея естественной истории в Париже. Об этом сообщает Agence France-Presse.