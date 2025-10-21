Достижения.рф

Китаянку обвинили в краже золота на €1,5 млн из музея во Франции

AFP: китаянку арестовали по делу о краже в парижском музее естественной истории
Фото: iStock/Yingko

Гражданку Китая арестовали по делу о краже золота из Национального музея естественной истории в Париже. Об этом сообщает Agence France-Presse.



Женщине предъявили обвинение 13 октября, как сообщила парижский прокурор Лор Беко. Известно, что китаянку задержали в Барселоне 30 сентября по европейскому ордеру на арест.

Музей ограбили в сентябре текущего года. Сумма ущерба составила около 600 тысяч евро.

Злоумышленники тщательно спланировали преступление и похитили шесть золотых слитков. Расследование проводит бригада судебной полиции, специализирующаяся на борьбе с бандитизмом.

Екатерина Коршунова

