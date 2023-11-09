Во Франции подростка из Сирии подозревают в нападении на раввина

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Во Франции правоохранители задержали по подозрению в нападении на раввина в парижском метро сирийского подростка. Об этом пишет Valeurs Actuelles.
«Нападавший заговорил с раввином на арабском, затем ударил его в спину и покинул место происшествия. Направившиеся на место полицейские смогли задержать предполагаемого нападавшего. Его доставили в центральный полицейский участок в 16-м округе Парижа», — говорится в публикации.
По информации издания, задержанным является 14-летнем сириец, проживающий в Сен-Дени. Ранее он уже оказывался в поле зрения полиции в связи с проявлением агрессии и насилия.
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Диана Аванесян