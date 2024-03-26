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Выбор певицы для выступления на Олимпиаде во Франции вызвал скандал

Выбор певицы Накамуры для выступления на Олимпиаде вызвал скандал во Франции
26 марта 2024, 17:18
Фото: istockphoto / 802290022

Фото: istockphoto / 802290022

Выбор певицы для выступления на Олимпиаде во Франции в текущем году вызвал скандал. Об этом передает New York Times.
Принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр предложили французской певице малийского происхождения Айе Накамуре, известной по композиции Djadja, что вызвало скандал в обществе.

Уточняется, что 63% французов отдали свой голос против участия в открытии Олимпийских игр, ссылаясь на то, что творчество певицы не представляет Францию. В публикации говорится, что Айе Накамуре в своей музыке соединяет несколько языков, диалектов и жанров.


После того как обществу стало известно, что исполнительница может спеть свои песни на Олимпиаде, Накамура начала получать большое количество расистских оскорблений в свой адрес, в связи с чем, полиция Франции начала расследование.

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#скандал
#расследование
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Актёра Кологривого сняли с роли Жириновского после пьяного дебоша в Новосибирске
26 марта 2024, 13:05

Фото: istockphoto/ipopba

Съёмки биографического фильма «Жириновский. Взлёт» приостановлены. Авторы проекта ищут нового актёра вместо Никиты Кологривого, которого сняли с роли после его пьяных выходок в Новосибирске.
Напомним, сначала актёр устроил скандал в кинотеатре «Победа», где проходила встреча со зрителями. Кологривый эмоционально и заносчиво обвинил организаторов в том, что они не умеют проводить подобные мероприятия, а только «всё просирают», передаёт сетевое издание NGS.ru.

Позже в состоянии алкогольного опьянения он устроил дебош в кальянной. Звезда сериала «Слово пацана» начал приставать к сотруднице заведения, а когда получил отпор, укусил девушку. После этого завязалась потасовка с сотрудниками бара. На кадрах видеозаписи можно наблюдать, как Кологривый срывает с себя футболку, а затем выбивает из рук официантки телефон.

Актёра общими усилиями скрутили и вызвали полицию. Суд приговорил его к административному аресту сроком на 15 суток. Никита позже записал видео с извинениями, но это не спасло его от осуждения коллег и общественности. Авторы фильма о Жириновском объявили новый кастинг на роль, которую должен был играть Кологривый. Исполнительный продюсер картины Светлана Фролова считает, что актёру необходима психологическая помощь, пока «звёздная болезнь» не дала осложнений.

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#суд
#болезнь
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#скандал
#мероприятия
#психологическая продюсер
#актёр
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The Sun: Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор
26 марта 2024, 04:56

Фото: официальный сайт штата Калифорния

76-летнему актеру и бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор. Как сообщило издание The Sun, медики приняли решение об установке аппарата после выявления нерегулярного сердцебиения у звезды Голливуда.
«В прошлый понедельник мне сделали операцию, чтобы я стал немного больше машиной: мне поставили кардиостимулятор», — отметил сам актёр, добавив, что его проблемы с сердцем имеют под собой генетическую предрасположенность.

Неделю назад Шварценеггер перенес тайную операцию на сердце, пишут журналисты, и уже идёт на поправку.

Ранее Арнольд Шварценеггер заявил, что его отец был нацистом и принимал непосредственное участи в блокаде Ленинграда, где впоследствии был ранен. Об этом актер рассказал в новом документальном сериале «Арнольд» от Netflix.

В январе 2024 года 76-летнего актёра и политика задержали в мюнхенском аэропорту во время таможенного досмотра. Причиной задержания стали дорогие часы швейцарской фирмы Audemars Piguet. По словам самого Шварценеггера, он собирался продать их на аукционе.


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#актеры
#сердце
#здоровье
#медицина
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Дима Билан посетил стихийный мемориал у «Крокуса»
Дима Билан посетил стихийный материал у «Крокуса» и почтил память жертв теракта
25 марта 2024, 06:35

Фото: пресс-служба Московской области

Российский певец Дима Билан почтил память жертв теракта в «Крокус Сити Холле», передает РИА Новости.
Певец посетил стихийный мемориал возле концертного зала утром в понедельник, 25 марта.

Ранее в акции «Журавли», приуроченной памяти жертв теракта, приняли участие артисты Тимати и Люся Чеботина, видеоблоггер Влад А4, рэпер Navai, а также музыканты группы «Пикник» и 15-летний Ислам, спасший десятки людей во время теракта.

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Влад А4 и Navai поучаствовали в акции «Журавли» в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Тимати и Чеботина приняли участие в акции «Журавли» в память о жертвах теракта
#шоу-бизнес
#артист
#память
#погибший
#крокус сити холл
#теракт
#акции
#соболезнования
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Влад А4 и Navai поучаствовали в акции «Журавли» в память о жертвах теракта в «Крокусе»
Влад А4 и Navai поучаствовали в акции «Журавли» в память о жертвах теракта в «Крокусе»
24 марта 2024, 23:33

Фото: пресс-служба Московской области

Представители росссийского шоу-бизнеса посетили «Журавли» в память о жертвах теракта в ТЦ «Крокус Сити холл».
Белорусский певец и видеоблогер Влад А4 выразил слова поддержки и соболезнования семьям погибших и пострадавших.

«Перехватывает все внутри, очень болит сердце», – сказал Влад А4.

Также на акции присутствовал рэпер Наваи (Navai) Бакиров. Он рассказал, что его мама находилась в соседнем от места происшествия зале и успела эвакуироваться.

«Произошла ужасная трагедия, весь российский народ должен сплотиться», – заявил артист.

Ранее в акции «Журавли» приняли участие музыканты группы «Пикник», а также певцы Тимати и Люся Чеботина.

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Тимати и Чеботина приняли участие в акции «Журавли» в память о жертвах теракта

Проекция «Летят журавли» появилась на здании «Крокус Сити Холла» – видео
#крокус сити холл
#память
#погибший
#акции
#соболезнования
#шоу-бизнес
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Музыканты «Пикника» приняли участие в акции «Журавли» в память о жертвах теракта
24 марта 2024, 21:47

Фото: пресс-служба Московской области

Лидер рок-группы «Пикник» Эдмунд Шклярский вместе с бас-гитаристом и бэк-вокалистом коллектива Маратом Корчемным посетил акцию «Журавли» в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
Напомним, что именно концерт группы «Пикник» не состоялся 22 марта из-за ворвавшихся в здание концертного зала вооружённых террористов.

Музыканты призвали в это тяжёлое время сплотиться, сохранять стойкость и терпение.

«К сожалению, никакие слова не могут вернуть ушедших», – сказал Шклярский.
Участники «Пикника» назвали произошедший теракт немыслимым по своей жестокости злодейством, которое ничто не может оправдать.

Также они подчеркнули, что все фанаты группы – это их семья, поэтому каждый погибший является большой утратой.

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Лидер группы «Пикник» Шклярский выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе»

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#музыканты
#акция
#крокус сити холл
#теракт
#память
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Тимати и Чеботина приняли участие в акции «Журавли» в память о жертвах теракта
24 марта 2024, 21:19

Фото: пресс-служба Московской области

Представители российского шоу-бизнеса посетили акцию «Журавли» в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».
Певица Люся Чеботина выразила слова поддержки и соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

«То, что произошло – это зверство. Это та боль, которая нас сплотит, объединит ещё сильнее, сделает нас непобедимыми, сильными духом», – сказала она журналистам.
Чеботина подчеркнула, что оказывает, в первую очередь, финансовую поддержку пострадавшим и семьям погибших при теракте в концертном зале.

Она призвала каждого оказать поддержку – материальную или психологическую.

Также на акции присутствовал певец Тимати. Он подчеркнул, что такими ужасными терактами заказчики пытаются расколоть единство многонациональной и многоконфессиональной России.

«Целостность России не удастся расколоть никогда и никому», – подчеркнул Тимати.
Он призвал не поддаваться на провокации людей, которые пытаются посеять вражду между славянами и представителями других национальностей, населяющих Россию.

В заключение Тимати подчеркнул, что у террористов нет национальности и религии.

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#крокус сити холл
#память
#погибший
#акция
#соболезнования
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«Подонки и негодяи»: Валерия и Пригожин почтили память жертв теракта в «Крокусе»
Иосиф Пригожин и Валерия почтили память жертв теракта в «Крокусе»
24 марта 2024, 17:42

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия возложили цветы к стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла» и почтили память погибших в теракте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Валерия рассказала, что раньше в этом концертном зале была добрая атмосфера, а теперь здесь погибло столько людей. Она отметила, что потеряла покой и призвала всех россиян быть бдительными и следить за своей безопасностью.

Иосиф Пригожин, тем временем, не скрывал своей ярости. Он назвал террористов «подонками и негодяями», призвал сжигать их и показывать это публично.

Также продюсер обратился к артистам из других стран с вопросом, почему они не скорбят вместе с жителями России о произошедшем и не осуждают этот теракт в социальных сетях.

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#погибший
#теракт
#крокус сити холл
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«Больше нельзя отступать»: SHAMAN написал песню-реквием памяти погибших в «Крокусе»
SHAMAN написал песню-реквием памяти погибших в «Крокусе»
24 марта 2024, 11:57

Фото: iStock/batuhan toker

Российский исполнитель SHAMAN написал песню-реквием после теракта в «Крокус Сити Холле». Видео опубликовано на YouTube-канале артиста.
В своём Telegram-канале певец написал, что случившуюся трагедию невозможно принять и осознать.

«Так больно, что нет сил даже кричать», — отметил SHAMAN.
Сообщается, что песню артист написал за один день. Этим произведением SHAMAN хочет почтить память всех погибших.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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Появились кадры начала теракта в «Крокус Сити Холле»

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Блогер Масленников направил миллион рублей на помощь пострадавшим при теракте
24 марта 2024, 11:30

Фото: iStock/Andrey Semenov

Блогер Дима Масленников опубликовал в своём Telegram-канале скриншот банковского перевода благотворительному фонду «Российский Красный Крест» в размере одного миллиона рублей.
Он написал, что не может в такое трудное время оставаться в стороне, а также подчеркнул, что помощь каждого бесценна.

В описании к фото Масленников выразил соболезнования фразой: «Крокус. Скорбим».

Ранее рэп-исполнительница Инстасамка также направила один миллион рублей в фонд помощи пострадавшим после теракта. А певец Моргенштерн заявил о готовности оплатить медицинские расходы пострадавших. Донорами крови стали артисты T-Killah и Жасмин.

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