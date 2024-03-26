Выбор певицы для выступления на Олимпиаде во Франции вызвал скандал

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Выбор певицы для выступления на Олимпиаде во Франции в текущем году вызвал скандал. Об этом передает New York Times.
Принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр предложили французской певице малийского происхождения Айе Накамуре, известной по композиции Djadja, что вызвало скандал в обществе.
Уточняется, что 63% французов отдали свой голос против участия в открытии Олимпийских игр, ссылаясь на то, что творчество певицы не представляет Францию. В публикации говорится, что Айе Накамуре в своей музыке соединяет несколько языков, диалектов и жанров.
После того как обществу стало известно, что исполнительница может спеть свои песни на Олимпиаде, Накамура начала получать большое количество расистских оскорблений в свой адрес, в связи с чем, полиция Франции начала расследование.
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Уточняется, что 63% французов отдали свой голос против участия в открытии Олимпийских игр, ссылаясь на то, что творчество певицы не представляет Францию. В публикации говорится, что Айе Накамуре в своей музыке соединяет несколько языков, диалектов и жанров.
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Дана Игумнова