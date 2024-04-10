Во Франции произошел взрыв на заводе, производящем биотопливо

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Мощный взрыв и пожар произошли на предприятии в городе Сет в регионе Эро на юге Франции, сообщил телеканал BFMTV.
Инцидент произошел на предприятии Saipol, подпадающем под европейскую директиву SEVESO по предотвращению и контролю техногенных катастроф, сообщает телеканал со ссылкой на коммюнике префектуры Эро.
Один работник завода пострадал и находится в критическом состоянии, его эвакуировали вертолетом. Как отмечают очевидцы, чёрный дым поднимается в небо от пожара. В настоящее время огонь удалось ликвидировать.
По данным местных властей, завод занимается производством биотоплива, и инцидент не представляет угрозы для населения, проживающего поблизости.
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Один работник завода пострадал и находится в критическом состоянии, его эвакуировали вертолетом. Как отмечают очевидцы, чёрный дым поднимается в небо от пожара. В настоящее время огонь удалось ликвидировать.
По данным местных властей, завод занимается производством биотоплива, и инцидент не представляет угрозы для населения, проживающего поблизости.
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Артем Кузьмин