В Кривом Роге раздался взрыв

Фото: istock / dzika_mrowka
В Кривом Роге в Днепропетровской области вечером 7 апреля прогремел взрыв. Об этом информирует РБК-Украина.
Как сообщает издание, взрыв прозвучал примерно в 21:45 по московскому времени.
Отмечается, что утром того же дня украинские информагентства сообщали о других взрывах в Кривом Роге. Помимо этого, в некоторых местных пабликах в соцсетях сообщали о взрывах в Одесской области.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Отмечается, что утром того же дня украинские информагентства сообщали о других взрывах в Кривом Роге. Помимо этого, в некоторых местных пабликах в соцсетях сообщали о взрывах в Одесской области.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Алина Юрчак