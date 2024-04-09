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В Полтавской области Украины прогремел взрыв

«Страна»: В Полтавской области Украины произошли взрывы
09 апреля 2024, 03:51
Фото: istock / RamonCast

Фото: istock / RamonCast

В Полтавской области Украины прогремело несколько взрывов. Об этом информирует украинское издание «Общественное» в Телеграм-канале.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Винницкой, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Черновицкой и Хмельницкой областях страны.

Стоит отметить, что Минобороны РФ пока не сообщало о нанесении ударов по целям, расположенным в вышеуказанных регионах.



ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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Вблизи Севастополя над морем уничтожили воздушную цель
Развожаев: Рядом с Севастополем сработала система уничтожения воздушной цели
09 апреля 2024, 02:52

Фото: istock / e-crow

В Севастополе сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев в своем Телеграм-канале.
Так Развожаев объяснил громкие звуки, о которых сообщали местные жители. Городской глава отметил, что объекты инфраструктуры в Севастополе не пострадали.

«В городе все спокойно», — подытожил губернатор.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#севастополь
#крым
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Взрывы произошли в Одесской области
«Дом»: В Одесской области прогремели взрывы
09 апреля 2024, 02:21

Фото: istock / Multipedia

В Одесской области на юге Украины прогремели взрывы. Об этом информирует телеканал «Дом».
Детали не приводятся, местные власти ситуацию не комментируют.

Сейчас в Винницкой, Одесской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой, Николаевской и Черновицкой областях действует воздушная тревога.

До этого сообщалось, что в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#вс рф
#воздушная тревога
#одесса
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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
МЧС: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
09 апреля 2024, 01:51

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом информирует ГУ МЧС региона в Телеграм-канале.
«Внимание! РСЧС: Опасность атаки беспилотных воздушных судов!», — сказано в сообщении ведомства.
Министерство призвало местных жителей соблюдать спокойствие.

До этого стало известно, что силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#население
#опасность
#бпла
#беспилотник
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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Минобороны: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
09 апреля 2024, 01:00

Фото: Минобороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны поразили беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в Телеграм-канале.
По информации ведомства, попытка атаки с помощью БПЛА со стороны Украины произошла 8 апреля в 23:00 по московскому времени.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы РФ ударили по складу беспилотников ВСУ в Запорожье из ОТРК «Искандер». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны рф
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#всу
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В ГД раскрыли коварные планы Украины по ЗАЭС
Журавлев: Украина хочет взорвать ЗАЭС и обвинить в этом Россию
08 апреля 2024, 22:48

Фото: iStock/Volodymyr Kondratiev

Украина хочет взорвать Запорожскую АЭС и ответственность за это возложить на Россию. Так считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
«Рецепт у Зеленского один - нагнетать обстановку провокациями, как это было, к примеру, в Буче, где, совершенно очевидно, были разбросаны тела тех, кого убили укронацисты, но обвинили-то Россию, и западная поддержка Украины многократно усилилась», — цитирует РИА Новости Журавлёва.

По его словам, Украина уже не раз пыталась устроить диверсию на ЗАЭС. Взорвать её, а обвинить Россию. И даже тот факт, что при взрыве половину Украины «накроет радиацией», не остановит киевские власти.

При этом Журавлёв уверен, что украинское руководство уже подготовило пути побега на Запад, а судьба народа их не особо интересует.

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В Британии заявили, что ВКС РФ полностью контролируют небо над Украиной
Британский эксперт Меркурис: Российская авиация контролирует небо над Украиной
08 апреля 2024, 21:06

Фото: сайт Минобороны РФ

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что в небе над Украиной доминирует российская авиация.
В своём блоге на YouTube он сказал, что ВКС РФ полностью контролируют небо в зоне СВО. Это позволяет российской стороне совершать успешные атаки на пункты дислокации ВС Украины.

«Для меня становится все более очевидным то, что русские полностью контролируют воздушное пространство над Украиной и совершают удары по всей стране», — отметил Меркурис.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВС РФ нанесли удар по складу беспилотников ВСУ в Запорожье из ОТРК «Искандер»
ВС РФ уничтожили склад беспилотников и цех по их производству в Запорожье
08 апреля 2024, 20:24

Фото: сайт Минобороны РФ

Армия России нанесла мощный удар по складу, где хранились беспилотники для ВСУ. Также уничтожен цех по их сборке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Вооруженными Силами Российской Федерации в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» полностью уничтожен склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов и цех по их производству в городе Запорожье», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что удар был нанесён в ответ на атаки ВСУ по российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики. Армия России ударила высокоточным оружием большой дальности.

Целями для российских военных становятся предприятия ВПК Украины, цеха по производству беспилотников и энергетические объекты, уточнили в ведомстве.

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«Не выдуманный сценарий»: Гросси предостерёг от катастрофы на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что ЗАЭС была «довольно близка» к ядерной аварии
08 апреля 2024, 19:42

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Запорожская АЭС была «довольно близка» к ядерной аварии, с таким заявлением выступил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его цитирует Bloomberg.
«Наша цель здесь — это избежать ядерной аварии. Каждый раз, когда происходят такие ситуации, мы оказываемся близки к ней, поэтому это не искусственный или выдуманный сценарий», — сообщил Гросси.

Он также заявил, что поднимет ​вопрос о безопасности станции в ходе заседания Совбеза ООН.

Напомним, 7 апреля Запорожская АЭС была трижды атакована беспилотниками со стороны Вооружённых сил Украины. Один из ударов пришёлся на столовую станции, в которой пострадали три сотрудника. Киев свою причастность к атаке отрицает.

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#беспилотник
#запорожская аэс
#всу
#магатэ
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«Освобождают ниши»: Дандыкин назвал возможную причину поведения ВСУ под Часов Яром
Дандыкин предположил, зачем ВСУ перебрасывают силы под Часов Яр
08 апреля 2024, 19:25

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские войска могут перебрасывать свои резервы под Часов Яр в попытке сдержать наступление ВС РФ, с таким предположением выступил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью для Lenta.ru.
«Если это на самом деле произошло, то это связано с тем, что сейчас враг перебрасывает резервы из Запорожья под Часов Яр. Если он это делает, значит, освобождаются определенные ниши, и наши ребята пользуются этим и идут вперед», — высказал своё предположение Дандыкин.

По его словам, у Вооружённых сил Украины не хватает ресурсов, чтобы сдерживать российские войска на всех направлеиях.

При этом, по словам Дандыкина, подобное поведение ВСУ говорит о скором получении хороших новостей российской стороной. Силы противника будут просто сломлены.

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