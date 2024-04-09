В Полтавской области Украины прогремел взрыв

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В Полтавской области Украины прогремело несколько взрывов. Об этом информирует украинское издание «Общественное» в Телеграм-канале.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Винницкой, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Черновицкой и Хмельницкой областях страны.
Стоит отметить, что Минобороны РФ пока не сообщало о нанесении ударов по целям, расположенным в вышеуказанных регионах.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Стоит отметить, что Минобороны РФ пока не сообщало о нанесении ударов по целям, расположенным в вышеуказанных регионах.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Алина Юрчак