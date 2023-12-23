Во Франции пять человек задержали по подозрению в подготовке теракта

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Во Франции контртеррористические службы под руководством Национальной антитеррористической прокуратуры задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта. Об этом пишет Est Republicain.
«Антитеррористическая операция, проводимая из Парижа Национальной антитеррористической прокуратурой (PNAT), прошла 22 декабря в департаменте Мерт-и-Мозель. Пять человек были одновременно задержаны в рамках операций в городе Нанси, коммунах Вандевр-ле-Нанси и Туль», — говорится в публикации.
В настоящее время идёт расследование по факту создания преступной террористической группы, подготавливавшей ряд преступлений, которые связаны с посягательством на жизнь людей.
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Диана Аванесян