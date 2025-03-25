Во Франции разбились два самолёта пилотажной группы Patrouille de France

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Два французских патрульных военных самолёта Alpha Jet разбились на востоке страны. Это произошло во время выполнения тренировочных полётов патрульной группы Patrouille de France.
Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню. В своей социальной сети Х он уточнил, что задействованы все спасательные службы, осуществляется координация действий между сотрудниками министерства внутренних дел и представителями вооружённых сил страны.
Известно, что два самолёта столкнулись во время выполнения группового виража. Это произошло возле авиабазы 113 в Сен-Дизье, что в департаменте Верхняя Марна. Оба пилота успели катапультироваться после столкновения, по предварительным данным их обнаружили на земле в сознании.
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Известно, что два самолёта столкнулись во время выполнения группового виража. Это произошло возле авиабазы 113 в Сен-Дизье, что в департаменте Верхняя Марна. Оба пилота успели катапультироваться после столкновения, по предварительным данным их обнаружили на земле в сознании.
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Александр Бойцов