SHOT: семь человек умерли в результате стрельбы в кафе Черногории, среди них дети

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В городе Цетине, Черногория, вооружённый мужчина открыл огонь в местном баре, убив семь человек, включая детей 11 и 7 лет, и ранив ещё четверых. Об этом сообщает SHOT.
Нападавший, идентифицированный как Ацо Мартинович, скрылся с места преступления, после того как расстрелял толпу. По данным местной полиции, ранее он уже задерживался за незаконное хранение оружия.
Предварительной причиной трагедии называют личную неприязнь и ссору. Правительство Черногории объявит трёхдневный траур в память о жертвах нападения. Поисковые операции по задержанию подозреваемого продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Московской области в Красногорске набитый фейерверками грузовик попал в аварию, загорелся и устроил салют.
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Предварительной причиной трагедии называют личную неприязнь и ссору. Правительство Черногории объявит трёхдневный траур в память о жертвах нападения. Поисковые операции по задержанию подозреваемого продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Московской области в Красногорске набитый фейерверками грузовик попал в аварию, загорелся и устроил салют.
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Мария Моисеева