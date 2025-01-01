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Возросло число погибших от теракта в Новом Орлеане

ABC News: число погибших от теракта в Новом Орлеане увеличилось до 15
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате теракта в Новом Орлеане число погибших возросло до 15 человек, сообщает ABC News со ссылкой на члена палаты представителей США Троя Картера. Кроме того, 25 человек были доставлены в больницы с различными травмами.
Согласно полицейскому бюллетеню штата Луизиана, полученному Associated Press, следователи изучают видеозапись, на которой видно, как трое мужчин и женщина устанавливают самодельное взрывное устройство на автомобиль.

Расследование инцидента продолжается, правоохранительные органы собирают данные о подозреваемых и возможных мотивах преступления.



Ранее сообщалось, что грузовик влетел в толпу в Новом Орлеане в США. Президент США Джо Байден сообщил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) начало рассматривать инцидент в Новом Орлеане как акт терроризма.

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SHOT: семь человек умерли в результате стрельбы в кафе Черногории, среди них дети
#сша
#автомобиль
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#расследование
#грузовик
#инцидент
#джо теракт
SHOT: семь человек умерли в результате стрельбы в кафе Черногории, среди них дети
01 января 2025, 23:12

Фото: iStock/A_N

В городе Цетине, Черногория, вооружённый мужчина открыл огонь в местном баре, убив семь человек, включая детей 11 и 7 лет, и ранив ещё четверых. Об этом сообщает SHOT.
Нападавший, идентифицированный как Ацо Мартинович, скрылся с места преступления, после того как расстрелял толпу. По данным местной полиции, ранее он уже задерживался за незаконное хранение оружия.

Предварительной причиной трагедии называют личную неприязнь и ссору. Правительство Черногории объявит трёхдневный траур в память о жертвах нападения. Поисковые операции по задержанию подозреваемого продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Московской области в Красногорске набитый фейерверками грузовик попал в аварию, загорелся и устроил салют.

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Установили личность подозреваемого в теракте в Новом Орлеане
#трагедия
#инцидент
#мужчина
#соболезнования
#убийство
#стрельба
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Установили личность подозреваемого в теракте в Новом Орлеане
01 января 2025, 22:01

Фото: iStock/ Meyer & Meyer

Следователи в Соединённых Штатах Америки установили личность исполнителя теракта в Новом Орлеане (штат Луизиана), по итогам которого погибли не менее 10 человек, сообщил телеканал CBS.
По информации телеканала, подозреваемого зовут Шамсуд Дин Джаббар (Shamsud Din Jabbar). Данные подтвердили два федеральных чиновника.

Газета The Wall Street Journal обратила внимание, что виновнику происшествия было 42 года. Телекомпания CNN, ссылаясь на два осведомленных источника уверяет, что мужчина был гражданином Соединённых Штатов Америки.

Ранее телеканал Fox News передавал, что инициатором теракта был мигрант из Мексики, пересёкший границу США за два дня до случившегося. Вице-губернатор Луизианы отметил, что на пикапе мужчины нашли символику ИГИЛ*. Он въехал на территорию Штатов через мексиканскую границу в районе города Игл-Пасс.

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*организация признана террористической и запрещена в РФ
#сша
#теракт
#мужчина
#происшествия
#автомобили
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В Лас-Вегасе возле Трамп-тауэр взорвался электромобиль Cybertrack
01 января 2025, 21:40

Фото: iStock/ Sven Piper

Электрокар Сybertrack взорвался у дверей башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе, передало издание Readovka.
После взрыва электрический пикап, который выпускает компания Tesla, загорелся. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Московской области в Красногорске набитый фейерверками грузовик попал в аварию, загорелся и устроил салют. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Волоколамском шоссе. Потом движение в сторону области перекрыли. Очевидцы подчёркивали, что машина загорелась после столкновения, а «потом начался салют».

В декабре в Брянске пенсионерка подожгла автомобиль около отделения полиции, чтобы с помощью огня подать сигнал «вертолётам ФСБ из Москвы». Женщина стала жертвой мошенников.

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#происшествия
#сша
#пожар
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Захарова: граждане РФ не пострадали при наезде в Новом Орлеане
01 января 2025, 20:24

Фото: iStock/ Aleksey Konovalov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что граждане России предварительно не пострадали при наезде автомобиля на толпу в Новом Орлеане в США, проинформировало агентство ТАСС.
«На данный момент информации о том, что среди пострадавших могут быть россияне, нет», — обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Ранее сообщалось об увеличении числа пострадавших после наезда грузовика на толпу.

В среду, 1 января, неизвестный мужчина за рулём грузовика на высокой скорости совершил наезд на толпу на Бурбон-стрит, после чего вышел из машины и открыл огонь по пешеходам. ФБР позднее подтвердило, что преступник мёртв.

По последней информации, в результате этого трагического инцидента пострадали 35 человек, ещё 10 человек погибли на месте. В настоящий момент неизвестно о тяжести травм пострадавших.

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В Новгороде мальчик выстрелил брату в глаз из детского лука, проводится проверка
01 января 2025, 19:50

Фото: iStock/ NaPeter

Ребёнок попал брату в глаз из игрушечного лука в Великом Новгороде, проводится доследственная проверка, передало агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУСК по региону.
Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета обратила внимание, что из-за детских игр произошла трагедия: в глаз ребёнку попал наконечник стрелы игрушечного лука. 11-летнего мальчика отвезли в офтальмологическое отделение клиники университета. У мальчика диагностировали контузию правого глаза тяжелой степени, отек сетчатки и рваную рану бульбарной конъюнктивы. Ребёнку сделали операцию, зрительные функции глазного яблока получилось сохранить. В настоящее время специалисты продолжают бороться за сохранение зрения ребёнка.

«Организована доследственная проверка... о травмировании ребёнка. С учетом полученных данных после выполнения всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — отмечалось в сообщении СУСК по Новгородской области.

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#служба
#ребёнок
#операция
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Увеличилось число пострадавших при наезде грузовика на пешеходов в Новом Орлеане
Число пострадавших при наезде грузовика на толпу в Новом Орлеане достигло 35
01 января 2025, 19:43

Фото: iStock/mirror-images

Полиция города Новый Орлеан в США сообщила об увеличении числа пострадавших после наезда грузовика на толпу. Об этом пишет ТАСС.
В среду, 1 января, неизвестный мужчина за рулём грузовика на высокой скорости совершил наезд на толпу на Бурбон-стрит, после чего вышел из машины и открыл огонь по пешеходам. ФБР позднее подтвердило, что преступник мёртв.

По последним данным, в результате этого трагического инцидента пострадали 35 человек, ещё 10 человек погибли на месте.

В настоящее время неизвестно о тяжести травм пострадавших. Также пока не разглашаются сведения о мотивах и личности преступника. ФБР приступило к расследованию инцидента, который рассматривается как теракт.

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Водитель грузовика влетел в толпу и открыл огонь по пешеходам в Новом Орлеане
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#теракт
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ФБР расследует наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане как теракт, заявил Байден
01 января 2025, 19:33

Фото: iStock/domoyega

Президент США Джо Байден сообщил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) начало рассматривать инцидент в Новом Орлеане как акт терроризма.
В среду, 1 января, неизвестный мужчина за рулём грузовика на большой скорости влетел в толпу на Бурбон-стрит, после чего вышел из машины и открыл огонь по пешеходам. По последним данным, в результате произошедшего погибли как минимум десять человек, ещё 35 получили различные ранения. ФБР позднее подтвердило, что преступник мёртв.

Глава государства отметил, что ФБР взяло на себя руководство расследованием. Он, в свою очередь, поручил своей команде обеспечить наличие всех ресурсов, пока федеральные, государственные и местные правоохранительные органы работают над выяснением деталей произошедшего.

Кроме того, Байден созвонился с мэром Нового Орлеана Латойей Кантрелл и предложил оказать полную федеральную поддержку в связи с произошедшим.

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Совершивший наезд на пешеходов в Новом Орлеане, предположительно, мёртв
#сша
#теракт
#расследование
#нападение
#стрельба
#джозеф байден
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В Свердловской области в новогоднюю ночь сгорела ёлка из-за фейерверков
01 января 2025, 19:32

Фото: iStock/ Julia Klueva

В городе Лесной Свердловской области на городской площади из-за фейерверка сгорела новогодняя ёлка, передал агентству «Интерфакс» руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
«По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения правил использования пиротехнических изделий. (...) Вероятно, в спешке гражданин коробку с салютом поставил на неровную поверхность, не убедившись в ее безопасности, что, скорее всего, и привело к серьезным последствиям. От первых же выстрелов коробка упала и все последующие заряды полетели не в воздух, как положено, а в сторону нарядной городской искусственной елки», — обратил внимание Валерий Горелых.

Представитель регионального ГУ МВД уточнил, что после этого ёлка загорелась. Он подчеркнул, что ущёрб от случившегося составил больше 600 тысяч рублей.

На место инцидента выезжала следственно-оперативная группа правоохранительных органов территориального ОВД.

Выяснилось, что фейерверк запускал мужчина, его личность ещё устанавливается.

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#ёлка
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#ущерб
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ФБР не охарактеризовало наезд на толпу в Новом Орлеане как теракт
01 января 2025, 18:35

Фото: iStock/ Ceri Breeze

Федеральное бюро расследований США (ФБР) не охарактеризовало случившийся наезд на людей в Новом Орлеане как теракт, сообщил Fox News, ссылаясь на представителя спецслужб Алету Дункан.
Алета Дункан обратила внимание, что Федеральное бюро расследований Соединённых Штатов Америки не классифицирует случившееся «как теракт».

До этого телеканал CBS передавал, что после наезда на толпу на высокой скорости водитель вышел из машины и открыл огонь по людям. Полиция открыла ответный огонь.

На месте инцидента обнаружили фрагменты взрывных устройств. В настоящий момент сапёры устанавливают степень опасности деталей, которые весьма напоминают части самодельных взрывных устройств (СВУ).

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что водитель пикапа преднамеренно наехал на группу прохожих на улице Бурбон-стрит. Сначала он ехал на очень высокой скорости по проезжей части, а затем резко свернул на тротуар. Американские полицейские считают поступок мужчины преднамеренным.

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#полицейские
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