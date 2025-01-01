Возросло число погибших от теракта в Новом Орлеане

Фото: iStock/gorodenkoff
В результате теракта в Новом Орлеане число погибших возросло до 15 человек, сообщает ABC News со ссылкой на члена палаты представителей США Троя Картера. Кроме того, 25 человек были доставлены в больницы с различными травмами.
Согласно полицейскому бюллетеню штата Луизиана, полученному Associated Press, следователи изучают видеозапись, на которой видно, как трое мужчин и женщина устанавливают самодельное взрывное устройство на автомобиль.
Расследование инцидента продолжается, правоохранительные органы собирают данные о подозреваемых и возможных мотивах преступления.
Ранее сообщалось, что грузовик влетел в толпу в Новом Орлеане в США. Президент США Джо Байден сообщил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) начало рассматривать инцидент в Новом Орлеане как акт терроризма.
Читайте также:
ФБР обнаружило бомбы на месте наезда грузовика на людей в Новом Орлеане
Установили личность подозреваемого в теракте в Новом Орлеане
SHOT: семь человек умерли в результате стрельбы в кафе Черногории, среди них дети
Расследование инцидента продолжается, правоохранительные органы собирают данные о подозреваемых и возможных мотивах преступления.
Ранее сообщалось, что грузовик влетел в толпу в Новом Орлеане в США. Президент США Джо Байден сообщил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) начало рассматривать инцидент в Новом Орлеане как акт терроризма.
Читайте также:
ФБР обнаружило бомбы на месте наезда грузовика на людей в Новом Орлеане
Установили личность подозреваемого в теракте в Новом Орлеане
SHOT: семь человек умерли в результате стрельбы в кафе Черногории, среди них дети
Мария Моисеева