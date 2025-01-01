Новое видео жестокого избиения в украинском военкомате появилось в сети

Фото: iStock/Oleksander Bontei
На Украине сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата РФ) сильно избили нескольких мужчин. Видео инцидента опубликовал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своём Telegram-канале.
На записи видно, как работники ТЦК громко ругают и избивают кулаками мужчин. Место происшествия политик не уточнил, лишь подписал «Будни ТЦК», указывая на обыденность подобных издевательств.
С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. В мае 2024 года вступил в силу закон о её ужесточении, позволивший призвать на службу ещё больше граждан. Власти активно предотвращают попытки уклонения от призыва.
В соцсетях регулярно появляются видео насильственной мобилизации, где мужчин задерживают прямо на улицах, в общественных местах и даже в кафе. Факты избиения в военкоматах становятся частыми и порой приводят к трагическим последствиям.
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С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. В мае 2024 года вступил в силу закон о её ужесточении, позволивший призвать на службу ещё больше граждан. Власти активно предотвращают попытки уклонения от призыва.
В соцсетях регулярно появляются видео насильственной мобилизации, где мужчин задерживают прямо на улицах, в общественных местах и даже в кафе. Факты избиения в военкоматах становятся частыми и порой приводят к трагическим последствиям.
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Мария Моисеева