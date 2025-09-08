Во Франции умер 16-летний велогонщик во время соревнований
Во Франции 16-летний велогонщик Ноа Сартис умер от остановки сердца во время соревнований. Об этом сообщает телеканал RMC Sport.
Трагическая гонка прошла 7 сентября в городе Курсемон на северо‑западе страны. Сартис выступал на соревнованиях в возрастной категории до 17 лет. Во время заезда спортсмен упал. Как оказалось, перед этим у него случился сердечный приступ.
Юноше пытались оказать помощь на месте, но безрезультатно. Из-за трагедии отменили гонку возрастных спортсменов, которая должна была пройти после.
