В Троицке мужчина напал с ножом на полицейского

Фото: iStock/tiero

В городе Троицк Челябинской области местный житель напал с ножом на полицейского, который был не при исполнении. Происшествие случилось в одном из местных баров.



Нападение произошло в результате начавшегося конфликта. Сотрудник полиции был на выходном и отдыхал в заведении. Один из посетителей вел себя буйно, в связи с чем правоохранитель сделал ему замечание. Завязалась драка, в которой мужчина выхватил нож и ударил им пострадавшего.

Как пишет URA.RU, пострадавшему удалось выжить после нападения. Его госпитализировали в больницу. Преступника задержали.

Иван Мусатов

