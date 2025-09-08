В Троицке мужчина напал с ножом на полицейского
В городе Троицк Челябинской области местный житель напал с ножом на полицейского, который был не при исполнении. Происшествие случилось в одном из местных баров.
Нападение произошло в результате начавшегося конфликта. Сотрудник полиции был на выходном и отдыхал в заведении. Один из посетителей вел себя буйно, в связи с чем правоохранитель сделал ему замечание. Завязалась драка, в которой мужчина выхватил нож и ударил им пострадавшего.
Как пишет URA.RU, пострадавшему удалось выжить после нападения. Его госпитализировали в больницу. Преступника задержали.
