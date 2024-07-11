Во Франции возник пожар в Руанском соборе

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В четверг загорелся шпиль знаменитого собора во французском городе Руан, причина пожара пока неизвестна. Об этом сообщил мэр города Николя Мейер-Россиньоль.
«Пожар начался в шпиле собора, его причина пока не известна. Все средства брошены на его тушение», — написал мэр города на своей странице в соцсети Х.
Он также приложил к сообщению фото, на котором видно, как от собора в небо поднимаются густые клубы дыма. При этом причину возникновения пожара он не назвал.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках горит предприятие по производству керамических плит. Сначала площадь пожара составила 80 квадратных метров, однако позже увеличилась до 5000. На место происшествия прибыли экстренные службы. Для ликвидации возгорания задействованы 7 единиц специализированной техники и более 20 сотрудников МЧС.
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