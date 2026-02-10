Полиция штата Коннектикут в США раскрыла жуткую историю насилия над девушкой и собаками

10 февраля 2026, 20:39

В США мужчина избил 19-летнюю девушку и запер её в фургоне с мёртвыми собаками

Фото: Istock / Backiris

В начале февраля в полицию штата Коннектикут поступил тревожный сигнал о возможном жестоком обращении с животными.