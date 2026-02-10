Полиция штата Коннектикут в США раскрыла жуткую историю насилия над девушкой и собаками
В начале февраля в полицию штата Коннектикут поступил тревожный сигнал о возможном жестоком обращении с животными.
Как сообщает издание People, информация привела правоохранителей к фургону компании U-Haul с сильно затонированными окнами.
При осмотре автомобиля сотрудники полиции обнаружили внутри семь собак. Четыре из них были мертвы, ещё три находились в тяжёлом состоянии, но были живы. В том же фургоне находилась 19-летняя девушка.
Пострадавшая рассказала полицейским, что мужчина применял к ней физическое насилие и удерживал её против воли. По её словам, она подвергалась избиениям, а затем была заперта в фургоне вместе с животными.
Подозреваемым оказался 34-летний Джеймс Уильямсон. Во время задержания у него обнаружили наркотические вещества, предметы для их употребления, а также несколько паспортов, принадлежащих разным женщинам, что вызвало дополнительные вопросы у следствия.
Уильямсону предъявили целый ряд обвинений, включая жестокое обращение с животными и людьми, незаконное хранение наркотиков, сопротивление действиям полиции, а также управление транспортным средством с приостановленной водительской лицензией. Кроме того, ему вменяют нападение второй степени и неосторожное создание угрозы первой степени.
Изначально суд установил залог в размере 250 тысяч долларов, однако позже сумма была увеличена до 500 тысяч долларов — это около 38,8 миллиона рублей. Согласно данным Департамента исправительных учреждений Коннектикута, мужчина пока остаётся под стражей.
Расследование продолжается, а состояние выживших животных и девушки находится под контролем специалистов.
