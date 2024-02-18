Глава евродипломатии заявил о решении ситуации на Украине в течение трех месяцев

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил усилить помощь Украине и уточнил, что ситуация на Украине решится через три месяца. Такое мнение он выразил на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.
Ранее, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером США Джо Байденом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом рассказал сам Владимир Зеленский, сообщают РИА Новости.
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Дана Игумнова