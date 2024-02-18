МО РФ: Российский офицер дважды вызвал на себя огонь «Градов», спасая своих солдат

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Капитан мотострелковой роты Олег Пивоваров, оказавшись со своим подразделением в окружении превосходящих сил противника, приказал своим бойцам отходить, а сам вызвал огонь «Градов» на себя. Опешившие солдаты ВСУ были частично уничтожены и рассеяны, а офицер, как и его подчинённые, сумел уцелеть.
Рота капитана Пивоварова оказалась зажата в лесополосе, где находились её позиции, украинскими подразделениями, передаёт пресс-служба министерства обороны РФ. ВСУ, используя танки и БТР, зашли российским бойцам в тыл. Тогда офицер приказал своим подчинённым отходить на более удобные позиции. Когда первая часть роты вышла из лесополосы в поле, капитан связался с командованием и вызвал огонь на себя. Российские ракетные системы залпового огня (РСЗО) «Град» отработали по указанным координатам.
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Солдаты роты Пивоварова были хорошо укрыты, все находились в полнопрофильных окопах или ячейках, поэтому никто даже не был ранен. Только несколько человек получили контузии, вспоминает капитан. С украинской стороны были слышны крики раненых. Противник не ожидал, что российская артиллерия будет бить по тому месту, где находятся свои, поэтому никто из военнослужащих ВСУ не успел укрыться.
После этого офицер приказал отходить и оставшимся взводам своей роты. После того, как Пивоваров остался на позициях один, он ещё раз вызвал огонь «Градов» на себя. Ракетчики снова отработали по уточнённым координатам, после чего капитан, как и положено последним покинул опорный пункт роты. Противник понёс значительные потери, а русский офицер, рискуя своей жизнью, сохранил жизни своих солдат. За свой подвиг капитан Пивоваров был удостоен звания Героя России.
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Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
После этого офицер приказал отходить и оставшимся взводам своей роты. После того, как Пивоваров остался на позициях один, он ещё раз вызвал огонь «Градов» на себя. Ракетчики снова отработали по уточнённым координатам, после чего капитан, как и положено последним покинул опорный пункт роты. Противник понёс значительные потери, а русский офицер, рискуя своей жизнью, сохранил жизни своих солдат. За свой подвиг капитан Пивоваров был удостоен звания Героя России.
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Александр Бойцов