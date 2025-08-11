В Кургане мужчина из обреза застрелил бывшую жену и покончил с собой
В Кургане в микрорайоне Керамзитном произошла трагедия, в результате которой мужчина убил свою бывшую жену, а затем покончил с собой. Инцидент случился вечером 10 августа, сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам, в интервью URA.RU.
По предварительной информации, конфликт между супругами довел до насилия, в ходе которого мужчина использовал обрез. В результате нападения женщина погибла на месте, а сам нападающий совершил самоубийство. Следственное управление Следственного комитета России по Курганской области подтвердило информацию о происшествии.
«По факту убийства женщины в городе Кургане следственными органами возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.
