Во Львове военкомы провели рейды по ночным заведениям

Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov
В субботу, 12 октября, сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) совершили рейд по ночным заведениям во Львове, сообщается в Telegram-канале информационного портала «Страна.ua».
Согласно данным, военкомы применили силу против мужчин призывного возраста при проверке их документов воинского учета.
Журналисты также опубликовали видео, на котором видно, как мужчину мобилизационного возраста насильно вытаскивают из машины и избивают люди в черной военной форме.
Ранее стало известно, что в Черкассах сотрудники ТЦК организовали облаву на концерте стендап-комика Антона Тимошенко.
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«На парковке одного из заведений высадился "десант" из людей в военной форме. Они заставили клиентов заведения выйти из машин для проверки документов. К некоторым применяли силу», – сообщается в пцбликации.
Журналисты также опубликовали видео, на котором видно, как мужчину мобилизационного возраста насильно вытаскивают из машины и избивают люди в черной военной форме.
Ранее стало известно, что в Черкассах сотрудники ТЦК организовали облаву на концерте стендап-комика Антона Тимошенко.
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Александр Климов