Во Вьетнаме детей избивали палкой для пиньяты в русскоязычном саду

11 ноября 2026, 14:07

Mash: Во Вьетнаме минимум десять детей избили в детсаду

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Родители воспитанников русскоязычного детского сада в Нячанге (Вьетнам) обвинили сотрудников в жестоком обращении с детьми. По их данным, пострадали минимум десять малышей. Об этом пишет Mash.