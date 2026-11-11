Во Вьетнаме детей избивали палкой для пиньяты в русскоязычном саду
Родители воспитанников русскоязычного детского сада в Нячанге (Вьетнам) обвинили сотрудников в жестоком обращении с детьми. По их данным, пострадали минимум десять малышей. Об этом пишет Mash.
Одна из матерей, Ангелина, рассказала, что воспитательница «Сада талантов» била её сына по пяткам во время тихого часа — для этого использовалась палка для пиньяты. Другие семьи подтвердили жалобы: дети боялись ходить в садик и рассказывали о наказаниях деревянной дубинкой. По словам родителей, доставалось даже самым маленьким воспитанникам.
Одну девочку забрали из учреждения через две недели после того, как воспитательница заявила, что малышку наказали побоями за разлитую водку. На приёме у психолога ребёнок всё подтвердил.
Когда Ангелина обратилась к директору Елене Ермолаевой, та сначала списала всё на детские выдумки, а затем заверила, что рукоприкладство прекратилось. После этого маме сообщили, что её сына больше не примут в садик.
По словам семей, в учреждении был свободный доступ к алкоголю. Родители заподозрили, что детям могли давать спиртное: те, кто обычно не мог уснуть, начали быстро засыпать днём.
Претензии есть и к местной «Гимназии талантов». Там, по словам родителей, хороших учителей увольняют одним днём, запрещают им общаться с семьями, а школьники остаются без нормального образования.
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