Душили, связывали и насильно кормили: в Израиле выявили издевательства над детьми в детсаду

08 ноября 2026, 18:04

В Израиле прокуратура выявила 400 эпизодов издевательств над детьми в детсаду

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Прокуратура Израиля предъявила обвинения трем сотрудницам частного детского сада «Лучик» в городе Ариэль. По данным ведомства, зафиксировано около 400 эпизодов издевательств и насилия в отношении 17 детей в возрасте от шести месяцев до трех лет.