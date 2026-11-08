Душили, связывали и насильно кормили: в Израиле выявили издевательства над детьми в детсаду
Прокуратура Израиля предъявила обвинения трем сотрудницам частного детского сада «Лучик» в городе Ариэль. По данным ведомства, зафиксировано около 400 эпизодов издевательств и насилия в отношении 17 детей в возрасте от шести месяцев до трех лет.
Обвинительное заключение подали в суд против директора учреждения Натальи Кислевской (37 лет), а также воспитательниц Дарины Халупы (37 лет) и Анны Пегальской (40 лет). Информацию приводит РИА Новости.
Согласно материалам дела, обвиняемые систематически перекрывали детям дыхательные пути руками, бумагой или тканью, связывали младенцев и укладывали их на живот без возможности двигаться. Также зафиксировали случаи принудительного кормления детей в связанном виде и запирания воспитанников одних в темной комнате.
Воспитательницам также инкриминируются многочисленные случаи физического и психологического насилия и причинение серьезного вреда здоровью детей. Прокуратура ходатайствует перед судом о содержании обвиняемых под стражей до завершения судебного разбирательства. Кроме того, ведомство установило запрет на публикацию любых сведений, позволяющих установить личности пострадавших детей.
Ранее российский детсад закрыли из-за вспышки кишечной инфекции. По последним данным, всего пострадали семь воспитанников из трех групп.
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