Во Вьетнаме нашли потерявшую память пенсионерку из России
Российская пенсионерка потеряла память и теперь не может вспомнить, как оказалась во Вьетнаме. Об этом пишет Baza.
Потерявшаяся женщина назвалась Упоровой Лидией Васильевной. Её обнаружили на западе Нячанга, но пока не выяснили, откуда она прибыла и есть ли у женщины близкие в этой стране. Из-за преклонного возраста и проблем со здоровьем россиянка почти не помнит о своей семье и нынешнем местонахождении.
Сейчас Лидию Васильевну водят по окрестностям в надежде, что знакомые места помогут ей вспомнить дорогу домой. Однако пока эти попытки не увенчались успехом. К поискам присоединилась местная полиция, а волонтёры пытаются организовать её временное проживание в социальном центре.
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