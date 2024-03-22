Во Вьетнаме задержали россиянина, обвиняемого в тройном убийстве

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Подозреваемый в тройном убийстве в Подмосковье Михаил Борзых был задержан во Вьетнаме по запросу российского бюро Интерпола, передает РИА Новости.
По информации из генерального консульства РФ в Хошимине, он в ближайшее время будет экстрадирован в Москву под охраной сотрудников российской полиции.
Обвинения в убийстве трем женщинам были выдвинуты Борзыху Тверским судом Москвы в феврале. По данным следствия, в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа были обнаружены тела трех женщин с огнестрельными ранениями.
Из дома были похищены ценные вещи, деньги, телефон и автомобиль. Предполагается, что мотивом преступления мог быть денежный долг подозреваемого.
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Обвинения в убийстве трем женщинам были выдвинуты Борзыху Тверским судом Москвы в феврале. По данным следствия, в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа были обнаружены тела трех женщин с огнестрельными ранениями.
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Артем Кузьмин