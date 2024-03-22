В Химках задержали карманника, вытащившего телефон у пассажирки автобуса

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мужчину, подозреваемого в краже телефона у девушки в Химках, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник при входе в автобус незаметно вытащил телефон из кармана куртки девушки и скрылся. Пострадавшая позже заметила пропажу и заявила в полицию», — говорится в сообщении.Полицейские сумели установить личность злоумышленника и задержали по месту его временного проживания в Химках. Им оказался ранее судимый приезжий из одной из стран ближнего зарубежья.
Ранее сообщалось, что в городском округе Котельники по просьбам местных жителей провели рейды «Антикриминал», направленные, в том числе, на пресечение нелегальной миграции. В результате рейдов за два дня в полицию забрали более 40 человек.
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