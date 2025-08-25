Задержаны подозреваемые в хищениях на укреплениях на белгородской границе
Сотрудники МВД задержали фигурантов по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, сообщает ведомство в соцсетях.
По версии следствия, должностные лица правительства региона и ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» присвоили более 251 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на возведение фортификаций на границе с Украиной. Преступления, по данным МВД, совершались через завышение цен и занижение технических характеристик устанавливаемых тетраэдров.
В числе обвиняемых — бывший начальник управления капитального строительства Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства региона Владимир Губарев. Всем им предъявлены обвинения, в том числе по части 4 статьи 160 УК РФ; всех фигурантов поместили под стражу.
Следствие также указывает на роль заместителя губернатора — начальника департамента строительства Владимира Базарова. По версии следствия, он давал указания приобретать тетраэдры с размерами граней меньше необходимых и лично курировал работы и закупки. В отношении Базарова и ещё нескольких лиц возбуждены четыре уголовных дела; им вменяют получение взяток в особо крупном размере организованной группой от представителей коммерческих организаций за содействие в заключении контрактов и «покровительство».
По местам проживания и работы Базарова и его предполагаемых сообщников проходят следственные действия; задержанных доставят в следственный департамент МВД для вручения обвинений. Следователи намерены обратиться в Мещанский районный суд Москвы с ходатайствами о заключении под стражу Базарова и других участников дела. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных.
