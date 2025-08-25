Задержаны подозреваемые в хищениях на укреплениях на белгородской границе

25 августа 2025, 21:49

Подозреваемые в хищениях на укреплениях на белгородской границе задержаны МВД

Фото: istockphoto/???? ??????

Сотрудники МВД задержали фигурантов по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, сообщает ведомство в соцсетях.