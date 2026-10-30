Во Владимирской области «девушка» приказала парню забить 95-летнюю пенсионерку насмерть
Во Владимирской области 18-летний юноша до смерти избил 95-летнюю пенсионерку, выполняя указания мошенников. Об этом пишет Baza.
В сентябре текущего года 18-летний молодой человек познакомился в чат-боте с девушкой, за аккаунтом которой, как выяснилось позже, скрывались злоумышленники. После вербовки он около месяца разъезжал по городам, забирал деньги у обманутых граждан и переводил их на криптокошелёк кураторов.
17 октября он прибыл во Владимир к 95-летней женщине. По данным следствия, пенсионерка также находилась под контролем мошенников и должна была передать ему деньги, однако в квартире их не оказалось. Выполняя указания кураторов, парень жестоко избил пожилую женщину, но денег так и не нашёл. От полученных травм потерпевшая скончалась.
После случившегося молодой человек добрался до Архангельской области и сам явился в полицию, где рассказал о произошедшем. Его задержали и отправили в СИЗО. Возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлёкшем смерть.
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