Во Владимирской области «девушка» приказала парню забить 95-летнюю пенсионерку насмерть

30 октября 2026, 13:01

Baza: Во Владимирской области юноша насмерть забил пенсионерку из-за мошенников

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

Во Владимирской области 18-летний юноша до смерти избил 95-летнюю пенсионерку, выполняя указания мошенников. Об этом пишет Baza.