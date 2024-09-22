Во Владимирской области горят хозпостройки на площади 2,5 тыс. кв. м

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Во Владимирской области загорелись хозяйственные постройки. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
Отмечается, что огонь уже распространился на площади в 2,5 тысячи квадратных метров. В настоящее время сохраняется угроза распространения пламени на близлежащие постройки.
На месте происшествия работают 30 пожарных и 11 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области вспыхнул пожар на складе пенопропиленовой тары. Огонь охватил 3,5 тысячи квадратных метров. В тушении принимали участие полусотни пожарных и 18 единиц техники. В результате возгорания никто не пострадал.
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На месте происшествия работают 30 пожарных и 11 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области вспыхнул пожар на складе пенопропиленовой тары. Огонь охватил 3,5 тысячи квадратных метров. В тушении принимали участие полусотни пожарных и 18 единиц техники. В результате возгорания никто не пострадал.
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Анастасия Чинкова