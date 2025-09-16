Трагедия в прямом эфире: отец убил дочь и покончил с собой

16 сентября 2025, 23:20

21-летний таец совершил убийство 11-месячной дочери в прямом эфире

Фото: iStock/Nestea06

В Таиланде 21-летний Вуттисан Вонгталай убил свою 11-месячную дочь Натали и покончил с собой, транслируя преступление в прямом эфире Facebook*. Об этом сообщает The Mirror.