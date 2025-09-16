Трагедия в прямом эфире: отец убил дочь и покончил с собой
В Таиланде 21-летний Вуттисан Вонгталай убил свою 11-месячную дочь Натали и покончил с собой, транслируя преступление в прямом эфире Facebook*. Об этом сообщает The Mirror.
Трагедия произошла 15 сентября 2025 года в заброшенном отеле на острове Пхукет. Запись события оставалась в открытом доступе почти сутки, несмотря на попытки властей её удалить.
По данным полиции Таиланда, причиной преступления стал семейный конфликт. Вуттисан подозревал свою супругу в измене. После ссоры он забрал дочь и отправился в заброшенное здание, где начал трансляцию. На кадрах видно, как мужчина повесил ребёнка, а затем совершил самоубийство.
Мать девочки Чиранут Трайрат обнаружила трансляцию случайно и немедленно вызвала полицию. Однако прибывшие на место офицеры уже не смогли спасти жизни. Женщина отметила, что её муж ранее отбывал тюремное заключение за насилие и имел склонность к агрессии.
Видео быстро распространилось по соцсетям: его просмотрели более 380 тыс. раз до удаления. Руководство Facebook* принесло извинения семье, но факт длительного доступа к контенту вызвал новую волну критики в адрес платформы за недостаточный контроль за прямыми трансляциями.
* принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.
