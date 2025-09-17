Чиновники отказались выплачивать 2,8 млн рублей сироте из-за отсутствия бюджета

17 сентября 2025, 05:54

Сирота в Новосибирске выиграл суд, но не получил 2,8 млн рублей за жилье

Администрация города Барабинска Новосибирской области отказалась исполнять решение суда о выплате 2,8 млн рублей сироте Кириллу Титкову за изъятие аварийного жилья.