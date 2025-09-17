Чиновники отказались выплачивать 2,8 млн рублей сироте из-за отсутствия бюджета
Администрация города Барабинска Новосибирской области отказалась исполнять решение суда о выплате 2,8 млн рублей сироте Кириллу Титкову за изъятие аварийного жилья.
По данным nsk.aif.ru, оставшийся без родителей в детстве Кирилл после интерната вернулся в приватизированную квартиру в бараке. Дом, признанный аварийным ещё в 2017 году, обещали расселить до ноября 2020 года, но сроки неоднократно нарушались. Из-за разрушающегося фундамента, проваливающихся полов и течи с потолка Титков был вынужден съехать и снимать жильё, тратя на это последние средства.
С помощью прокуратуры он подал иск о компенсации за изымаемую муниципалитетом недвижимость. Независимая экспертиза оценила квартиру в 2,2 млн рублей, но суд, учтя ходатайство администрации о проведении дополнительной оценки, увеличил сумму до 2,8 млн рублей. Несмотря на вступление решения в силу, выплаты не последовало. Представители администрации заявили, что бюджет города не позволяет покрыть долг, и вопрос будет перенесён на 2026 год
Юрист, представлявший интересы Титкова, пояснил, что формально чиновники действуют в правовом поле: при отсутствии средств у муниципалитета допускается обращение за федеральными ассигнованиями в течение года. Однако подобная практика систематически оставляет сирот без своевременной поддержки. Глава администрации Барабинска Роман Бобров проигнорировал запросы СМИ, а первый замглавы Вячеслав Шульгин ограничился рекомендацией направить официальный запрос.
