Зарубил и сжег тела: ревнивец на Кубани убил супругу, ее знакомого и племянницу

17 сентября 2025, 08:46

В Новороссийске мужчина убил жену, ее знакомого и племянницу на фоне ревности

Фото: iStock/Gilitukha

В Новороссийске задержали 61-летнего мужчину, который в порыве гнева убил свою жену, ее знакомого и 16-летнюю племянницу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.