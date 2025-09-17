Зарубил и сжег тела: ревнивец на Кубани убил супругу, ее знакомого и племянницу
В Новороссийске задержали 61-летнего мужчину, который в порыве гнева убил свою жену, ее знакомого и 16-летнюю племянницу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.
Трагедия произошла 10 сентября, когда все трое не вышли на работу и учебу, а также не отвечали на звонки.
Следователи обнаружили следы крови в доме женщины. В ходе расследования задержали ее супруга. По предварительной информации, конфликт возник на фоне ревности из-за развода. Мужчина напал на жертв с топором, а затем перенес их тела в гараж. Он также отвез машину убитого в другой район и попытался скрыть следы преступления.
Утром 12 сентября подозреваемый вывез тела в лесополосу, закрыл их автомобильными покрышками и поджег. После этого он засыпал место землей и ветками. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
