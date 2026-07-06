Во Владивостоке боец ММА довёл жену побоями до пяти сотрясений и разрыва перепонки
Во Владивостоке боец ММА на протяжении нескольких лет систематически избивал свою жену, в результате чего женщина перенесла пять сотрясений мозга и разрыв барабанной перепонки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам пострадавшей Ангелины, муж проявлял агрессию регулярно: бил супругу руками и ногами, душил, даже использовал подручные предметы. Такие неприятные сцены происходили не только дома при детях, но и в общественных местах.
Один из самых жестоких инцидентов случился во Вьетнаме, где спортсмен избил жену в номере и затем в коридоре отеля. Помимо побоев, мужчина установил для партнерши жёсткие правила: возвращаться домой до 21:00, всегда отвечать на звонки, посещать спортзал только с ним и носить максимально закрытую одежду. Но при соблюдении всех требований поводы для насилия находились.
Ангелина терпела ради двоих маленьких дочерей. В ноябре она обращалась в полицию и фиксировала побои, но, по её утверждению, правоохранители не предприняли действий. В полиции, в свою очередь, сообщили, что пострадавшую направляли на судебно-медицинскую экспертизу, но она её не прошла. В настоящее время проводится проверка.
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