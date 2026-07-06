Во Владивостоке боец ММА довёл жену побоями до пяти сотрясений и разрыва перепонки

06 июля 2026, 04:14

Фото: iStock/Paul Gorvett

Во Владивостоке боец ММА на протяжении нескольких лет систематически избивал свою жену, в результате чего женщина перенесла пять сотрясений мозга и разрыв барабанной перепонки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.