Врач раскрыл самый опасный для зубов алкогольный напиток
Имплантолог, пародонтолог Juvi Clinic Александр Заславский-Шостак рассказал, какой самый опасный для зубов алкогольный напиток. Об этом пишет «Лента.ру».
Красное вино наносит наибольший ущерб зубам. Его кислоты разъедают эмаль, а тёмные пигменты оставляют стойкие пятна. Спирт влияет на клеточные мембраны, вызывая изменения слизистой оболочки рта, вплоть до фиброза тканей, отметил Заславский-Шостак.
Врач предупредил, что сладкий алкоголь также вредит зубам. Сахар в таких напитках преобразуется в кислоты, которые придают эмали шероховатость. Это способствует прикреплению бактерий к зубам, формированию биопленки и развитию зубного налёта, который является питательной средой для кариесогенных микроорганизмов.
Заславский-Шостак упомянул, что сладкие алкогольные коктейли со льдом могут быть опасны. Резкие перепады температуры способны повредить эмаль, а привычка грызть кубики льда может привести к сколам на зубах.
Медик добавил, что алкоголь обладает мочегонным эффектом и вызывает обезвоживание, что также вредно для зубов. Недостаток жидкости в организме может привести к сухости во рту и образованию налёта на зубах.
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