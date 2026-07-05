Врач раскрыл самый опасный для зубов алкогольный напиток

05 июля 2026, 17:24

Врач Заславский-Шостак назвал красное вино самым вредным для зубов спиртным

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Имплантолог, пародонтолог Juvi Clinic Александр Заславский-Шостак рассказал, какой самый опасный для зубов алкогольный напиток. Об этом пишет «Лента.ру».