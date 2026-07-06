В Магаданской области спасатели ищут пропавшую группу из пяти туристов
Спасатели Магаданской области начали поиски группы туристов, которая не вышла на связь в установленный срок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Согласно материалу, группа из пяти человек зарегистрировалась для сплава по рекам Иганджа и Армань, но не завершила маршрут в оговорённое время. На поиски уже выдвинулся отряд спасателей и специалист беспилотной авиации. Сейчас для помощи в операции также готовят вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра с дополнительными сотрудниками на борту.
Ранее «Радио 1» передавало, что более ста волонтёров и местных жителей устроили стихийный обыск частного дома в Туве по совету женщины, назвавшей себя ясновидящей. Люди надеялись найти двух пропавших школьниц. Девочки исчезли 1 июля после того, как ушли из дома.
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