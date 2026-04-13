Во Владивостоке будут судить бабушку пятилетнего мальчика, погибшего на тюбинге
Суд во Владивостоке рассмотрит уголовное дело в отношении бабушки пятилетнего мальчика, погибшего при катании на тюбинге. Её обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщает объединённая пресс-служба судов Приморского края.
Трагедия произошла в феврале на улице Карьерная. Ребёнок катался с горы на тюбинге, врезался в дерево и получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Мальчик скончался в машине скорой помощи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ.
В материале указано, что обвинение предъявили двоюродной бабушке погибшего. Женщина добровольно взяла на себя заботу о здоровье и безопасности ребёнка, однако не пресекла его катание на тюбинге в лесистой местности. Из-за преступной небрежности родственницы мальчик ударился головой о дерево и погиб. Уголовное дело поступило в Первореченский районный суд Владивостока, сейчас решается вопрос о его принятии к производству.
