Москвич в букмекерской конторе попытался покончить с собой после проигрыша
В одной из букмекерских контор на северо-западе Москвы мужчина попытался покончить с собой. Подробности приводит РЕН ТВ.
Причиной инцидента стал крупный проигрыш на ставках. Гражданин проиграл около 200–300 тысяч рублей. После такой неудачи мужчина заперся в туалетной кабинке и предпринял попытку суицида.
Сотрудники заведения заметили долгое отсутствие посетителя и вскрыли дверь. Внутри они обнаружили молодого человека. Работники и клиенты букмекерской конторы оказывали игроку первую помощь до приезда медиков. Прибывшие врачи экстренно госпитализировали мужчину.
Ранее стало известно, из-за чего ребёнку оторвало пальцы при взрыве в Подмосковье.
