Во Владивостоке частично пропал свет

12 июля 2025, 13:30

Больше 22 тыс. жителей Владивостока остались без света из-за аварии на сетях

Фото: istockphoto/Daria Kulkova

Больше 22 тысяч человек во Владивостоке временно остались без света из-за аварии на сетях. Об этом в субботу, 12 июля, сообщает региональная прокуратура.





Силовики опубликовали соответствующее сообщение в соцсетях. На фоне произошедшего обесточены дома в Ленинском районе.





«Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства», — сказано в посте.