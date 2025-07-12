Во Владивостоке частично пропал свет
Больше 22 тыс. жителей Владивостока остались без света из-за аварии на сетях
Больше 22 тысяч человек во Владивостоке временно остались без света из-за аварии на сетях. Об этом в субботу, 12 июля, сообщает региональная прокуратура.
Силовики опубликовали соответствующее сообщение в соцсетях. На фоне произошедшего обесточены дома в Ленинском районе.
«Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства», — сказано в посте.
В ведомстве добавили, что специалисты дадут оценку ответственным за содержание и эксплуатацию электросетей лицам. В минувший четверг, 10 июля, отключение света произошло в Новгородской области. По словам главы региона Александра Дронова, без электричества остались 243 населенных пункта, свыше 7,8 тысячи человек.