Свыше 4 тыс. человек погибли в результате израильских ударов по Ливану
Министерство здравоохранения Ливана представило окончательные сведения о числе погибших граждан в период военной эскалации с 2 марта по 21 июня. Об этом пишет ТАСС.
Согласно сводке, общее количество ливанцев, погибших с начала конфликта, составило 4106 человек. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 12153 граждан, говорится в сообщении ведомства на платформе Х.
В отчете также сообщается, что за последние сутки в результате атак израильских ВВС на объекты шиитской организации «Хезболлах» в районе Набатия погибли 49 человек, еще 32 пострадали
По информации минздрава, 21 июня израильская авиация сосредоточила свои удары на высотах Али-Тахер. Также поступили сообщения о налетах беспилотников на город Кфар-Тибнит и предместье Набатия-эль-Фаука, в результате которых также есть пострадавшие, их количество уточняется.
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