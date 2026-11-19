В Приморье займутся взысканием компенсации для девочки с пулевым ранением глаза
Прокуратура Приморского края займётся взысканием компенсации морального вреда и возмещением расходов на лечение девочки, получившей пулевое ранение глаза. Об этом сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Приморья».
Напомним, что инцидент случился во Владивостоке в конце октября 2026 года. Предварительно, группа подростков неосторожно обращалась с пневматическим пистолетом. Произошёл случайный выстрел, в результате которого пострадавшая школьница едва не лишилась правого глаза. Офтальмологи до сих пор борются за зрение девочки.
По факту случившегося проводится процессуальная проверка, выясняется степень тяжести причинённого вреда здоровью. Уточняется, что прокуратура внимательно контролирует установление обстоятельств травмирования несовершеннолетней.
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