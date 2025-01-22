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Позвал помириться и выпить кофе, но вместо этого убил: в Воронежской области муж расправился с молодой супругой

Светлана (фото: социальные сети)

Светлана (фото: социальные сети)

В ночь с 16 на 17 января в лесу под Лисками Воронежской области было найдено тело 32-летней Светланы Ш., старшей медсестры местной больницы. Предварительный осмотр показал, что смерть женщины была насильственной. Травмы, полученные жертвой, указывали на жестокое убийство. О подробностях трагедии расскажет «Радио 1».

«Если исчезну — виноват муж»


Светлана заранее сообщила близким, что в случае её исчезновения виновником станет её муж Денис. Вероятно, когда она поняла, что супруг везёт её не мириться, она успела оповестить об этом родных.



Однако искать подозреваемого долго не пришлось. На следующий день Денис сам пришёл в полицию и признался в совершении преступления. Мужчина не проявил раскаяния, объяснив свои действия тем, что его жена «достала», но подробности не уточнил.

Выяснилось, что накануне супруги поссорились. В их семье были натянутые отношения, муж с женой часто ссорились. Светлана несколько раз пыталась уйти, но вновь возвращалась к возлюбленному.

«Она уходила от него, а потом снова возвращалась. Мы просили её уйти, она обещала, но тянула время. Не хотела, чтобы семья разрушилась. Но на его поведение жаловалась неоднократно: он мог поднять руку. Мы переживали за неё», — рассказывают друзья девушки в Вести Воронеж.

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Пригласил выпить кофе


В тот вечер, 16 января, Денис предложил жене встретиться и поговорить за чашкой кофе. Светлана согласилась, даже не подозревая, что может произойти нечто плохое.

В итоге мужчина увёз её за город, а на вопросы не отвечал. Запаниковав, девушка начала писать сообщения друзьям и близким.

Мужчина остановил машину, когда доехал до леса, в котором напал на жену. После преступления он оставил её тело, накрыв его курткой, и уехал.

Фото: istockphoto / Pawel Kajak

После убийства лёг спать


После преступления Денис спокойно вернулся домой, принял душ и лёг спать. Только на следующее утро он пошёл в полицию, чтобы признаться в содеянном.

Мужчина работал водителем фуры, был спокойным и приветливым на людях. Однако родные Светланы знали, что он был скрытым тираном. Они долго просили девушку уйти от него.

В настоящее время на Дениса возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина арестован и помещён в СИЗО. Экспертиза установила, что он был вменяем и осознавал свои действия.

Родители погибшей занимаются организацией похорон и оформлением опеки на пятилетнего внука.

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#убийство
#отношения
#сизо
#статьи
#воронежская область
В Сергиевом Посаде поймали афериста, обманувшего женщину на 3,5 млн рублей
22 января 2025, 13:39

Фото: iStock / fizkes

Полицейские задержали в Сергиево-Посадском городском округе мошенника, выманившего у 57-летней местной жительницы 3,5 млн рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве. Установлено, что с женщиной по телефону связался якобы «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что на неё пытаются оформить финансовый заём третьи лица. Звонивший убедил, что для предотвращения противоправных действий ей нужно самостоятельно оформить кредит, обналичить деньги и передать курьерам для перевода в цифровую валюту, чтобы обеспечить их сохранность. Женщина сделала это», – рассказала Петрова.
В результате по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 32-летний житель Марий Эл. Возбуждено уголовное дело по стать о мошенничестве. Злоумышленник заключён под стражу.

Полицейские устанавливают соучастников фигуранта, выявляют дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

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#татьяна петрова
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В Татарстане 14-летняя школьница забеременела после изнасилования своим братом
22 января 2025, 13:15

Фото: istockphoto/SB Arts Media

Четырнадцатилетняя жительница Татарстана забеременела после того, как ее изнасиловал собственный брат. Это произошло в Нижнекамске.
Об этом ужасающем случае рассказало сетевое издание KazanFirst. Однажды пострадавшая пришла домой из школы и легла отдохнуть, так как рано встала и сильно устала на уроках. Незаметно девочка уснула. Проснулась она от боли: школьницу насиловал её собственный 20-летний брат. Поскольку он весит под 100 килограммов, освободиться у хрупкой девочки-подростка не было никакой возможности. По всей вероятности, молодой человек был в тот момент сильно пьян.

Сначала школьница никому ничего не рассказывала, тем более родителям, так как ей было стыдно. Однако в январе этого года выяснилось, что она беременна. Тогда пришлось рассказать обо всём случившемся. Похотливого родственника задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

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В Ставрополе молодой извращенец попытался изнасиловать старушку
В Ставрополе молодой насильник попытался надругаться над пенсионеркой
22 января 2025, 11:54

Фото: istockphoto/txking

Чудовищный случай произошёл в Ставрополе. Возле Тухачевского рынка при свете дня молодой мужчина попытался изнасиловать беспомощную старушку.
Инцидент произошёл на автомобильной стоянке, сообщает сетевое издание 26.RU («Ставрополь Онлайн»). Пожилая женщина шла к пешеходному переходу и остановилась передохнуть, опершись рукой на стоящую машину. Извращенец очевидно шёл за ней следом, потому что сразу же оказался рядом. Он резко дёрнул пенсионерку за воротник, так что она была вынуждена опереться на сумку, чтобы не упасть. Затем насильник стащил с бабушки трусы и начал пристраиваться к ней сзади.

На помощь пожилой жертве насилия бросилась одна из покупательниц рынка, но неадекват оттолкнул её одной рукой, а другой схватил пенсионерку за воротник и попытался оттащить куда-то в сторону. Подоспевшие на крики люди повалили геронтофила на землю и заадержали.

Тут же появились полицейские, которых, оказывается, ранее вызвала другая женщина. Она сказала стражам порядка, что её сын ведёт себя неадекватно в общественном месте. Выяснилось, что 34-летний мужчина наблюдается у психиатра. Из-за того, что он давно не принимал лекарства, состояние его ухудшилось. Задержанного передали прибывшим медикам. Потрясённой пенсионерке также потребовалась медицинская помощь. Госпитализировали их, разумеется, раздельно.

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#онлайн
#ставропольский край
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В Рузском городском округе без отопления остаются 15 домов
22 января 2025, 10:20

Фото: ТГ-канал Николая Пархоменко

В Рузском городском округе по состоянию на 10:00 без отопления из-за прорыва на магистральных сетях остаются 15 домов. Об этом сообщил глава муниципалитета Николай Пархоменко.
«На данный момент без отопления остаются 15 домов по адресам: ул. Почтовая, дома 1, 3, 16; ул. Социалистическая, дома 57, 59, 61, 64, 66, 68, 70, 72; ул. Колесникова, дома 4, 5, ул. Новая, дома 1, 4. Отопление в эти МКД будет подано к полудню через блочно-модульную котельную. Параллельно идёт устранение аварии на теплотрассе, которая и стала причиной утечки. Ремонт будет завершён, ориентировочно, с 12:00 до 13:00», – написал Пархоменко в своём телеграм-канале.
По его словам, к 18 часам температура в квартирах выйдет на нормативные параметры. Все 15 домов будут переключены с БМК на основную котельную. Блочно-модульная котельная будет оставаться в Рузе в качестве резервного источника на случай непредвиденных ситуаций.
«Авария сложная. К её устранению привлечены все необходимые специалисты, но требуется время. Ситуацию держу на особом контроле», – заверил Пархоменко.
По всем вопросам он попросил обращаться в диспетчерскую службу АО «ФПЛК» Руза по телефону: 7 963 775-78-88. А в администрации Рузского муниципального округа работает горячая линия 8 (496) 275-17-01.

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#котельная
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#тепло
#теплоснабжение
#теплотрасса
#подмосковье
#московская область
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Иностранец украл из частного дома в Подмосковье имущество на миллион рублей
22 января 2025, 09:18

Фото: ТГ-канал Николая Пархоменко

29-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья задержали по подозрению в краже из частного дома в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Злоумышленник вечером перелез через забор на придомовую территорию одного их коттеджей в красногорском микрорайоне Опалиха, отжал входную дверь металлической пластиной, проник в дом и вынес оттуда деньги и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба от кражи составила миллион рублей», — говорится в сообщении.
Следователи вычислили подозреваемого и задержали его по месту временного проживания в городском округе Люберцы. В квартире задержанного была обнаружена часть украденных вещей.

Сейчас полиция устанавливает причастность задержанного к другим преступлениям.

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#красногорск
#кража
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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«Похоже, это рекорд»: ​Мошенники украли у пожилой экс-чиновницы почти полмиллиарда рублей
Трифонов: аферисты установили рекорд, выманив ₽350 млн и $800 тыс. у пенсионерки
22 января 2025, 06:50

Фото: iStock/fizkes

Телефонные мошенники обманули 71-летнюю женщину из Самарской области, похитив у нее рекордную для подобных аферистов сумму: 350 миллионов рублей и 800 тысяч долларов. Пенсионерка перевела обманщикам почти полмиллиарда рублей. Информацию об инциденте раскрыл полковник полиции в отставке, член Общественного экспертного совета МВД РФ Алексей Трифонов в своем Telegram-канале.
«Источники сообщают, что потерпевшей является экс-помощница бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова, бывшая глава Корпорации развития Самарской области Ольга Серова», — уточняет Трифонов личность жертвы.
Женщина сняла деньги в одном из крупных российских банков, несмотря на уговоры сотрудников не делать этого. Работники банка ВТБ на протяжении нескольких дней отговаривали пенсионерку от снятия средств, однако безрезультатно — они не сумели воспрепятствовать ей.

Эта кража стала самой крупной в истории телефонного мошенничества в России.

«Похоже, это рекорд», — отметил Трифонов.
Обстоятельства дела и методы, которыми воспользовались аферисты, чтобы убедить экс-чиновницу передать им такую огромную сумму, еще выясняются.

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#telegram
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#пенсионерка
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«Мы застряли в огне! Номер 9013, срочно»: дочь консультанта сериала «Клюквенный щербет» умоляла помочь, сгорая заживо
Последним сообщением дочь Недима Тюркмена молила о помощи из горящего отеля в Турции
22 января 2025, 06:07

Фото: iStock/Ole Schwander

В ночь на 21 января сильный пожар вспыхнул в 11-этажном отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции, унеся жизни 76 человек. Среди погибших — известный журналист и финансовый советник Недим Тюркмен, а также его семья. Когда отель загорелся, дочь Тюркмена, 18-летняя Ала, умоляла о помощи в социальных сетях, однако безуспешно. Ее сообщение с данными номера отеля стало последним.
Сначала семью Недима Тюркмена искали по больницам, но позже выяснилось, что сам Недим, а также его жена Айше, сын Юсуф (22 года) и дочь Ала погибли в огне.

«Номер 9013, сторона с видом на взлетно-посадочную полосу, никаких вестей от моей семьи, мы застряли в огне, срочно», — писала Ала Тюркмен в надежде на спасение, которое не успело прибыть.

Фото: скриншот предсметрной мольбы Алы Тюркмен на ее странице в соцсети Instagram*

Пожар на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу вспыхнул неожиданно и с огромной скоростью охватил все здание. Причиной для быстрого распространения огня стали деревянные перекрытия — верхние этажи с крышей загорелись в один миг.

Недим Тюркмен был финансовым советником продюсерской компании Gold Film, известной работой над турецкими сериалами «Клюквенный щербет» и «Красные бутоны». Компания выразила соболезнования родственникам жертв трагедии.

Также известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране траур и поручил начать расследование причин катастрофы.

«Молюсь о милости Божией к нашим гражданам, погибшим в результате пожара, произошедшего в отеле Болу Карталкая, и желаю скорейшего выздоровления нашим пострадавшим», — говорил Эрдоган.

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МЧС: В Бурятии 13-летний мальчик заживо сгорел дома

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МЧС: В Бурятии 13-летний мальчик ​заживо сгорел дома
22 января 2025, 04:11

Фото: iStock/Ole Schwander

В селе Нижняя Иволга Бурятии произошел пожар в частном доме. В огне трагически сгорел заживо 13-летний мальчик, сообщает Telegram-канал МЧС России.
Спасатели, прибывшие на место, обнаружили тело ребенка после тушения огня. Мать и 9-летняя сестра погибшего выжили, но были госпитализированы с различными травмами.

«Предварительно, все случилось из-за короткого замыкания электропроводки», — уточняется в сообщении.
Площадь возгорания составила 96 квадратных метров. В операции участвовали пять сотрудников и три единицы техники.

Ранее сообщалось, что девушка, изрезавшая подруге грудь, руки и ноги ради «Слендермена», вышла на свободу. Будучи еще школьницей, она нанесла своей жертве 19 ножевых ранений, однако суд не признал ее виновной в попытке умышленного убийства.

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В Ленобласти автомобиль насмерть сбил пешехода на обочине
22 января 2025, 03:28

Фото: iStock/welcomia

Мужчину, шедшего по обочине, насмерть задавил автомобиль во Всеволожском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
На 28-м километре дороги «Санкт-Петербург — пос. им. Свердлова — Всеволожск» автомобиль Toyota Corona под управлением 44-летнего водителя переехал мужчину, который шел по обочине в попутном для машин направлении. ДТП произошло 21 января около 18:10.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.

На место аварии оперативно прибыли экстренные службы, однако спасти пострадавшего не удалось — от полученных травм он скончался на месте. Личность погибшего, возраст которого оценивается примерно в 50 лет, сейчас устанавливается.

Отмечается, что скорая помощь покинула место аварии, двигаясь медленно. Кадры инцидента можно увидеть в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».



Ранее сообщалось, что на Кубе туристы из РФ разбили лагерь в аэропорту Гаваны из-за задержки рейса. Люди провели в здании аэропорта более суток, не получая ни еды, ни воды, надеясь вылететь в Москву.

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