Позвал помириться и выпить кофе, но вместо этого убил: в Воронежской области муж расправился с молодой супругой

Светлана (фото: социальные сети)
В ночь с 16 на 17 января в лесу под Лисками Воронежской области было найдено тело 32-летней Светланы Ш., старшей медсестры местной больницы. Предварительный осмотр показал, что смерть женщины была насильственной. Травмы, полученные жертвой, указывали на жестокое убийство. О подробностях трагедии расскажет «Радио 1».
«Если исчезну — виноват муж»
Светлана заранее сообщила близким, что в случае её исчезновения виновником станет её муж Денис. Вероятно, когда она поняла, что супруг везёт её не мириться, она успела оповестить об этом родных.
Однако искать подозреваемого долго не пришлось. На следующий день Денис сам пришёл в полицию и признался в совершении преступления. Мужчина не проявил раскаяния, объяснив свои действия тем, что его жена «достала», но подробности не уточнил.
Выяснилось, что накануне супруги поссорились. В их семье были натянутые отношения, муж с женой часто ссорились. Светлана несколько раз пыталась уйти, но вновь возвращалась к возлюбленному.
«Она уходила от него, а потом снова возвращалась. Мы просили её уйти, она обещала, но тянула время. Не хотела, чтобы семья разрушилась. Но на его поведение жаловалась неоднократно: он мог поднять руку. Мы переживали за неё», — рассказывают друзья девушки в Вести Воронеж.
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Пригласил выпить кофе
В тот вечер, 16 января, Денис предложил жене встретиться и поговорить за чашкой кофе. Светлана согласилась, даже не подозревая, что может произойти нечто плохое.
В итоге мужчина увёз её за город, а на вопросы не отвечал. Запаниковав, девушка начала писать сообщения друзьям и близким.
Мужчина остановил машину, когда доехал до леса, в котором напал на жену. После преступления он оставил её тело, накрыв его курткой, и уехал.
Фото: istockphoto / Pawel Kajak
После убийства лёг спать
После преступления Денис спокойно вернулся домой, принял душ и лёг спать. Только на следующее утро он пошёл в полицию, чтобы признаться в содеянном.
Мужчина работал водителем фуры, был спокойным и приветливым на людях. Однако родные Светланы знали, что он был скрытым тираном. Они долго просили девушку уйти от него.
В настоящее время на Дениса возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина арестован и помещён в СИЗО. Экспертиза установила, что он был вменяем и осознавал свои действия.
Родители погибшей занимаются организацией похорон и оформлением опеки на пятилетнего внука.
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