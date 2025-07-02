Во Владивостоке парень жестоко избил девушку после отказа познакомиться

Фото: iStock/Backiris

Во Владивостоке парень жестоко избил девушку после отказа познакомиться. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.



Молодой человек набросился на девушку, сильно избил, вырвал волосы и забрал телефон. Пострадавшая поехала в отделение полиции.

Спустя некоторое время туда ворвался нападавший и вновь стал угрожать девушке. У нее диагностировали сотрясение и ушибы.

Несмотря на все представленные доказательства, отпечатки и показания, в возбуждении дела ей было отказано.

Екатерина Коршунова

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