Достижения.рф

Пьяный житель Москвы избил пожилую соседку ложкой для обуви из-за доставок и поплатился

Пьяный москвич избил пенсионерку обувной ложкой из-за доставок и получил перцем
Фото: istockphoto/blinow61

Москвич избил пожилую соседку ложкой для обуви из-за доставок. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.



53-летнего жителя юга Москвы бесило, что пожилая соседка постоянно заказывает доставку. Он решил «поговорить» с ней по‑мужски, схватил первое, что попалось под руку и выскочил на лестничную площадку.

Пьяный мужчина несколько раз ударил пенсионерку, но та быстро сориентировалась и прыснула ему в лицо из перцового баллончика. Росгвардейцы нашли нападавшего на лестнице в одном тапке, задержали и отвезли в отдел.

Ранее россиянин до смерти забил пожилую мать из-за 100 рублей на водку.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0