Пьяный житель Москвы избил пожилую соседку ложкой для обуви из-за доставок и поплатился

27 января 2026, 12:01

Пьяный москвич избил пенсионерку обувной ложкой из-за доставок и получил перцем

Фото: istockphoto/blinow61

Москвич избил пожилую соседку ложкой для обуви из-за доставок. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.





53-летнего жителя юга Москвы бесило, что пожилая соседка постоянно заказывает доставку. Он решил «поговорить» с ней по‑мужски, схватил первое, что попалось под руку и выскочил на лестничную площадку.



Пьяный мужчина несколько раз ударил пенсионерку, но та быстро сориентировалась и прыснула ему в лицо из перцового баллончика. Росгвардейцы нашли нападавшего на лестнице в одном тапке, задержали и отвезли в отдел.



