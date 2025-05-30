«То самое платье для этого момента»: Перминова ни разу не была замужем, а уже примерила свадебное платье

30 мая 2025, 06:25

Незамужняя Елена Перминова выложила фото в свадебном платье

Елена Перминова (Фото: Instagram* @lenaperminova)

Модель Елена Перминова восхитила поклонников, примерив свадебное платье. Часть фанатов приняла это за возможный «намек» — что Перминова скоро объявит о решении выйти замуж за нового возлюбленного Тараса Романова.





Перминова, никогда не бывшая замужем за 19 лет отношений с миллиардером Александром Лебедевым, поделилась в соцсетях снимками в белоснежном платье без бретелей от российского бренда Selfmade, украшенном цветами.



Елена Перминова (Фото: Instagram* @lenaperminova)

Свой образ она дополнила мини-сумочкой и лентой в волосах, написав: «Ощущаю себя невероятно красивой в нем. То самое платье для этого момента».



Комментаторы осыпали модель комплиментами, гадая, не готовится ли она к настоящей свадьбе. В конечном итоге, модель весьма открыто демонстрирует чувства к Романову.





«Подвенечное?», — намекнул один из фанатов.