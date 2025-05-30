«То самое платье для этого момента»: Перминова ни разу не была замужем, а уже примерила свадебное платье
Модель Елена Перминова восхитила поклонников, примерив свадебное платье. Часть фанатов приняла это за возможный «намек» — что Перминова скоро объявит о решении выйти замуж за нового возлюбленного Тараса Романова.
Перминова, никогда не бывшая замужем за 19 лет отношений с миллиардером Александром Лебедевым, поделилась в соцсетях снимками в белоснежном платье без бретелей от российского бренда Selfmade, украшенном цветами.
Свой образ она дополнила мини-сумочкой и лентой в волосах, написав: «Ощущаю себя невероятно красивой в нем. То самое платье для этого момента».
Комментаторы осыпали модель комплиментами, гадая, не готовится ли она к настоящей свадьбе. В конечном итоге, модель весьма открыто демонстрирует чувства к Романову.
«Подвенечное?», — намекнул один из фанатов.
Однако Перминова не ответила ни на один «романтический» вопрос под постом. Даст ли она согласие в случае предложения — неизвестно, поскольку модель уже называет себя счастливой и довольной всем.
Тарас — успешный манекенщик, работавший с топ-брендами в Нью-Йорке и Париже, и не скрывает мечт о семье. Он рассказывал, что готов взять на себя ответственность по обеспечению любимой в случае союза.
*Запрещенная в России экстремистская организация