«То самое платье для этого момента»: Перминова ни разу не была замужем, а уже примерила свадебное платье

Незамужняя Елена Перминова выложила фото в свадебном платье
Елена Перминова (Фото: Instagram* @lenaperminova)

Модель Елена Перминова восхитила поклонников, примерив свадебное платье. Часть фанатов приняла это за возможный «намек» — что Перминова скоро объявит о решении выйти замуж за нового возлюбленного Тараса Романова.



Перминова, никогда не бывшая замужем за 19 лет отношений с миллиардером Александром Лебедевым, поделилась в соцсетях снимками в белоснежном платье без бретелей от российского бренда Selfmade, украшенном цветами.

Елена Перминова (Фото: Instagram* @lenaperminova)
Свой образ она дополнила мини-сумочкой и лентой в волосах, написав: «Ощущаю себя невероятно красивой в нем. То самое платье для этого момента».

Комментаторы осыпали модель комплиментами, гадая, не готовится ли она к настоящей свадьбе. В конечном итоге, модель весьма открыто демонстрирует чувства к Романову.

«Подвенечное?», — намекнул один из фанатов.
Лена Перминова появилась с Тарасом Романовым на красной дорожке Каннского фестиваля, обойдя запрет на «голые» платья
Лена Перминова появилась с Тарасом Романовым на красной дорожке Каннского фестиваля, обойдя запрет на «голые» платья
Однако Перминова не ответила ни на один «романтический» вопрос под постом. Даст ли она согласие в случае предложения — неизвестно, поскольку модель уже называет себя счастливой и довольной всем.

Тарас — успешный манекенщик, работавший с топ-брендами в Нью-Йорке и Париже, и не скрывает мечт о семье. Он рассказывал, что готов взять на себя ответственность по обеспечению любимой в случае союза.

*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева

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